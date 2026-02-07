И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал успешную серию команды и подчеркнул, что победы не повлияли на его подход к работе.

Майкл Кэррик globallookpress.com

Ранее манкунианцы добились трёх побед подряд в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).

«Речь идет о попытках улучшить команду и сделать "Манчестер Юнайтед" сильнее и постоянно прогрессирующим. Но ничего не изменилось. Результаты за короткий период времени ничего не меняют. Если результаты что-то изменили, значит, что-то идет не так.

Нельзя принимать поспешные решения, независимо от того, действительно ли есть улучшения или есть несколько проблем, которые нужно решить. Это устойчивый прогресс», — цитирует специалиста Sky Sports.

В середине января Кэррик был назначен временным наставником «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона-2025/26. Сейчас клуб идет 4-м в таблице АПЛ, набрав 41 очко.