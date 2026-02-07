В матче 24-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Дженоа» со счетом 3:2.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Уже на 3-й минуте Руслан Малиновский с пенальти вывел «Дженоа» вперед, но через 15 минут Расмус Хейлунн сравнял счет.

На 22-й минуте Скотт Мактоминей сделал результат 2:1 в пользу «Наполи», но на 57-й минуте Лоренцо Коломбо вновь сделал его равным.

Все решилось на 90+5-й минуте, когда тот же Хейленн с пенальти принес победу «Наполи». Неаполитанцы к тому моменту играли в меньшинстве из-за удаления Жуана Жезуса.

Результат матча Дженоа Генуя 2:3 Наполи Неаполь 1:0 Руслан Малиновский 3' пен. 1:1 Расмус Хёйлунн 20' 1:2 Скотт МакТоминай 21' 2:2 Лоренцо Коломбо 57' 2:3 Расмус Хёйлунн 90+5' пен. Дженоа: Юстин Бейло, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Брук Нортон-Каффи, Аарон Мартин ( Жуниор Мессьяс 74' ), Руслан Малиновский ( Патрицио Мазини 74' ), Мортен Френнруп, Микаэль Эллертссон, Лоренцо Коломбо ( Калеб Экубан 64' ), Витор Оливейра ( Максвелл Корне 89' ) Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола, Мигель Гутьеррес, Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно ( Сэм Бёкема 60' ), Амир Ррахмани, Элиф Элмас, Антонио Вергара, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн Жёлтые карточки: Хоан Васкес 50', Алессандро Маркандалли 82' — Алекс Мерет 2', Жуан Жесус 59', Леонардо Спинаццола 90+2' Красная карточка: Жуан Жесус 76' (Наполи)

Статистика матча 3 Удары в створ 5 8 Удары мимо 7 40 Владение мячом 60 4 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 16 Фолы 12

«Наполи» с 49 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (23) — 16-й.