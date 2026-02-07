В матче 24-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Дженоа» со счетом 3:2.
Уже на 3-й минуте Руслан Малиновский с пенальти вывел «Дженоа» вперед, но через 15 минут Расмус Хейлунн сравнял счет.
На 22-й минуте Скотт Мактоминей сделал результат 2:1 в пользу «Наполи», но на 57-й минуте Лоренцо Коломбо вновь сделал его равным.
Все решилось на 90+5-й минуте, когда тот же Хейленн с пенальти принес победу «Наполи». Неаполитанцы к тому моменту играли в меньшинстве из-за удаления Жуана Жезуса.
Результат матча
ДженоаГенуя2:3НаполиНеаполь
1:0 Руслан Малиновский 3' пен. 1:1 Расмус Хёйлунн 20' 1:2 Скотт МакТоминай 21' 2:2 Лоренцо Коломбо 57' 2:3 Расмус Хёйлунн 90+5' пен.
Дженоа: Юстин Бейло, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Брук Нортон-Каффи, Аарон Мартин (Жуниор Мессьяс 74'), Руслан Малиновский (Патрицио Мазини 74'), Мортен Френнруп, Микаэль Эллертссон, Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан 64'), Витор Оливейра (Максвелл Корне 89')
Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола, Мигель Гутьеррес, Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно (Сэм Бёкема 60'), Амир Ррахмани, Элиф Элмас, Антонио Вергара, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн
Жёлтые карточки: Хоан Васкес 50', Алессандро Маркандалли 82' — Алекс Мерет 2', Жуан Жесус 59', Леонардо Спинаццола 90+2'
Красная карточка: Жуан Жесус 76' (Наполи)
«Наполи» с 49 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (23) — 16-й.