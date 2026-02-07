В матче 24-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Дженоа» со счетом 3:2.

Расмус Хейлунн
Расмус Хейлунн globallookpress.com

Уже на 3-й минуте Руслан Малиновский с пенальти вывел «Дженоа» вперед, но через 15 минут Расмус Хейлунн сравнял счет.

На 22-й минуте Скотт Мактоминей сделал результат 2:1 в пользу «Наполи», но на 57-й минуте Лоренцо Коломбо вновь сделал его равным.

Все решилось на 90+5-й минуте, когда тот же Хейленн с пенальти принес победу «Наполи».  Неаполитанцы к тому моменту играли в меньшинстве из-за удаления Жуана Жезуса.

Результат матча

ДженоаГенуяДженоа2:3НаполиНаполиНеаполь
1:0 Руслан Малиновский 3' пен. 1:1 Расмус Хёйлунн 20' 1:2 Скотт МакТоминай 21' 2:2 Лоренцо Коломбо 57' 2:3 Расмус Хёйлунн 90+5' пен.
Дженоа:  Юстин Бейло,  Алессандро Маркандалли,  Лео Эстигор,  Хоан Васкес,  Брук Нортон-Каффи,  Аарон Мартин (Жуниор Мессьяс 74'),  Руслан Малиновский (Патрицио Мазини 74'),  Мортен Френнруп,  Микаэль Эллертссон,  Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан 64'),  Витор Оливейра (Максвелл Корне 89')
Наполи:  Алекс Мерет,  Леонардо Спинаццола,  Мигель Гутьеррес,  Жуан Жесус,  Алессандро Буонджорно (Сэм Бёкема 60'),  Амир Ррахмани,  Элиф Элмас,  Антонио Вергара,  Скотт МакТоминай,  Станислав Лоботка,  Расмус Хёйлунн
Жёлтые карточки:  Хоан Васкес 50',  Алессандро Маркандалли 82'  —  Алекс Мерет 2',  Жуан Жесус 59',  Леонардо Спинаццола 90+2'
Красная карточка:  Жуан Жесус 76' (Наполи)

«Наполи» с 49 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (23) — 16-й.