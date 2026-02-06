прогноз на матч Серии A, ставка за 2.60

7 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Грифоны» уступили «Лацио» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Болонье» (3:2). А вот поединок с «Пармой» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Дженоа» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Грифоны» нынче находятся на подъеме. Команда постепенно отдаляется от зоны вылета.

Причем «Дженоа» традиционно неудачно противостоит «Наполи». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Грифоны» мотивированы зацепиться за очки.

«Наполи»

Турнирное положение: «Адзурри» бьются за Скудетто. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Наполи» на 9 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Адзурри» переиграли «Фиорентину» (2:1).

До того команда уступила «Челси» (2:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ювентуса» (0:3).

При этом «Наполи» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Адзурри» в последних поединках не особенно преуспевали. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

При этом «Наполи» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. А вот подбор игроков у команды весьма качественный.

«Адзурри» уже 5 лет не проигрывают «Дженоа». Вот и в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Адзурри» намерены не отставать от дуэта лидеров.

Статистика для ставок

«Грифоны» уже 5 лет не обыгрывают «Наполи»

«Дженоа» в среднем забивает чаще гола за матч

«Наполи» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Наполи» твердо намерен не отставать от лидеров, так что ждем от команды стартового натиска.

Номинальные гости крайне нестабильны, при этом исторически успешно противостоят «Дженоа».

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50