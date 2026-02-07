Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Мальорки» (3:0).

«Очень здорово, что Берналь забил первый гол за "Барселону". Он вернулся после тяжелой травмы, и сегодня у него был отличный день.

В первом тайме мы играли слишком медленно, не в свой футбол. Вторая половина получилась намного лучше.

Мы набрали три очка, забили три гола, не пропустили — очень хороший день. В перерыве пришлось внести кое-какие изменения, связанные с расположением игроков», — приводит слова Флика Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 58-ю очками в активе. «Мальорка» — на 15-й строчке с 24 баллами.