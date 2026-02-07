Бразильский «Интернасьонал» проявляет интерес к защитнику московского «Локомотива» Лукасу Фассону, сообщает журналист Лукас Коллар.

Лукас Фассон globallookpress.com

Стороны ведут активные переговоры. 24-летний футболист уже в ближайшее время может оформить предварительное соглашение с новым клубом.

Фассон защищает цвета «Локомотива» с июля 2022 года, а его действующий контракт с московской командой истекает в конце июня текущего года.

В нынешнем сезоне защитник провёл 20 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.