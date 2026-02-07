«Астон Вилла» на чужом поле сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.
У гостей единственный гол забил Морган Роджерс на 22-й минуте.
«Борнмут» сумел сравнять счет на 55-й минуте благодаря точному удару Райана.
Результат матча
БорнмутБорнмут1:1Астон ВиллаБирмингем
0:1 Морган Роджерс 22'
Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес (Адам Смит 86'), Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Алекс Скотт, Льюис Кук, Амин Адли, Эванилсон (Энес Унал 90'), Rayan Vitor Simplicio Rocha, Eli Junior Kroupi (Райан Кристи 65')
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь (Тэмми Абрахам 86'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Леон Бэйли 67'), Амаду Онана, Дуглас Луис (Росс Баркли 77'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс (Ламаре Богард 86'), Морган Роджерс, Джейдон Санчо (Ян Матсен 77')
Жёлтые карточки: Алекс Хименес 35' — Эмилиано Буэндия 35'
После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. «Борнмут» — на 11-й строчке (34).