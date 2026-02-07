После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. «Борнмут» — на 11-й строчке (34).

У гостей единственный гол забил Морган Роджерс на 22-й минуте.

«Астон Вилла» на чужом поле сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

2.30

