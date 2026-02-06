Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о победе над «Зенитом» (3:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.

Витор Тормена globallookpress.com

«Очень хорошие две команды, всегда важно побеждать вне зависимости от того, товарищеский матч или нет. Мы смогли показать хороший футбол, сейчас нужно фокусироваться на следующих играх, чтобы быть на 100% готовыми.

Нет, легко не было. Возможно, так казалось со стороны, но это было достаточно сложно. Игроки "Зенита" очень сильные. Но наша команда вышла подготовленной, поэтому получился такой счет. Сейчас самое главное — подготовиться ко второй части сезона», — цитирует Тормену «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице Зимнего Кубка РПЛ с 4 очками в активе. «Зенит» — на 3-й позиции с 3 баллами.