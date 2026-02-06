«Лидс» и «Ноттингем Форест» откроют программу 25-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится 6 февраля на «Элланд Роуд». Старт встречи в 23:00 мск.
Команды имеют по 26 очков и находятся в 6 пунктах от зоны вылета. «Лидс» в прошлом туре проиграл «Арсеналу» 0:4, «Ноттингем» разошелся миром с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Лесники» постараются продолжить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 4 матча. Ранее команда обыграла на выезде «Брентфорд» и «Вест Хэм». Пойдет ли «Ноттингем Форест» на третий заход?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.21 на победу «Лидса», 3.30 на ничью и 3.40 на победу «Ноттингем Форест».
- Прогноз ИИ: будет победа «Лидса» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
