«Лидс» и «Ноттингем Форест» откроют программу 25-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится 6 февраля на «Элланд Роуд». Старт встречи в 23:00 мск.

Команды имеют по 26 очков и находятся в 6 пунктах от зоны вылета. «Лидс» в прошлом туре проиграл «Арсеналу» 0:4, «Ноттингем» разошелся миром с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Лесники» постараются продолжить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 4 матча. Ранее команда обыграла на выезде «Брентфорд» и «Вест Хэм». Пойдет ли «Ноттингем Форест» на третий заход?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

Котировки букмекеров: 2.21 на победу «Лидса», 3.30 на ничью и 3.40 на победу «Ноттингем Форест».

Прогноз ИИ: будет победа «Лидса» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

