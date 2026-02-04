6 февраля в 25-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Лидс» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — 23:00 мск.

«Лидс»

Турнирное положение: сейчас «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 26 очками.

Последние матчи: игре против «Арсенала» (0:4) откровенно не получилась у подопечных Даниэля Фарке. Команда ее попросту провалила, почти ничего не создав в атаке за 90 минут и нанеся всего три жалких удара по воротам соперника.

Ранее была гостевая ничья с «Эвертоном» (1:1) и домашняя победа над «Фулхэмом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Бийол (з), Нмеча (н).

Состояние команды: если откинуть провальную игру с «Арсеналом», то «Лидс» 2026 год может пока занести себе в актив. Команда выдала несколько ярких матчей и побед, покинув и заметно оторвавшись от зоны вылета, а Доминик Калверт-Льюин напомнил о себе, как о по-прежнему грозном нападающем.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: после 24 туров «Ноттингем» идет 17-м в таблице АПЛ с 26 очками.

Последние матчи: встреча против «Кристал Пэлас» (1:1) началась для дружины Шона Дайча очень успешно, и уже на 5-й минуте Морган Гиббс-Уайт вывел свою команду вперед. Но удаление Неко Уильямса на исходе первого тайме серьезно осложнило шансы «лесников» на успех. Соперник сравнял счет с пенальти и второй тайм полностью проходил под его диктовку, но «Ноттингем» выстоял.

До этого был разгром в ЛЕ «Ференцвароша» (4:0) и победа в гостях в АПЛ над «Брентфордом» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Джон (в), Вуд (н), Савона (з), дисквалифицирован — Неко Уильямс (з).

Состояние команды: все-таки Дайчу удалось стабилизировать и улучшить игру команды после ужасного старта. Сейчас «Ноттингем» имеет комфортные 5 очков от зоны вылета и пробился в плей-офф Лиги Европы. Пусть этот турнир и выглядит сейчас лишней нагрузкой, но для уверенности и проверки резерва он просто необходим.

Статистика для ставок

В первом круге «Ноттингем» выиграл со счетом 3:1

В 2023 году в товарищеской игре «Лидс» победил (2:0)

В сезоне 2022-23 «Ноттингем» был сильнее на своем поле (1:0), но уступил на выезде (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лидса» дают 2,25, а на «Ноттингем Форест» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: обе команды в последнее время находятся не в лучшей форме и привыкли играть «вторым номером» в силовой манере, поэтому не стоит рассчитывать тут на много забитых мячей. В первую очередь команды уделят внимание обороне.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, который стратегически устроит обе стороны.

Дополнительная ставка: ничья за 3,30.