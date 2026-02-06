Узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов признан лучшим футболистом команды в январе. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Абдукодир Хусанов — защитник «Манчестер Сити» globallookpress.com

За прошедший месяц Хусанов провел за «Манчестер Сити» 8 матчей во всех турнирах, в 3-х из которых команда сыграла «на ноль».

Звание лучшего футболиста месяца узбекский защитник получил второй раз в «Манчестер Сити». Ранее Хусанова признавали лучшим по итогам февраля 2025-го года.

В нынешнем сезоне игрок обороны принял участие в 18-и встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.