Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о продлении контракта защитника Даниила Денисова с «красно-белыми».

Даниил Денисов — защитник «Спартака» globallookpress.com

«Прежде всего, Денисов — игрок с российским паспортом. Он стабильный, надежный. Так что считаю, что решение правильное.

Есть мнение, что он недостаточно хорош в атакующих действиях? Он же не может играть как Мальдини! Он играет, как умеет. Для "Спартака" он как раз тот игрок, который нужен», — сказал Гладилин «Матч ТВ».

Напомним, что Денисов продлил контракт со «Спартаком» до лета 2030-го года. В нынешнем сезоне защитник провел за «красно-белых» 17 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.