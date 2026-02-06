«Интернасьонал» ищет нового левого защитника и ведет переговоры с футболистом «Локомотива» Лукасом Фассоном, сообщает журналист Лукас Коллар.

Лукас Фассон globallookpress.com

По данным источника, переговоры идут активно, и игрок может подписать предварительный контракт с бразильским клубом. Фассон играет за «Локомотив» с лета 2022 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе».

В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.