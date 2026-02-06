Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».

Ролан Гусев globallookpress.com

«Для меня решение логичное. Кого ты сейчас возьмешь? Полгода — это ни о чем. Ролана ставили главным в "Динамо" в экстренных ситуациях. — Один раз получилось супер, а во второй — не супер, но и не плохо. Гусев свой, у него есть возможность подготовить команду, проявить себя. А у руководства будет больше времени понять, устраивает ли их Ролан или нет», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

«Динамо» после первой части сезона занимает 10-е место в РПЛ, набрав 21 балл за 18 встреч.