«Барселона» и «Атлетико» проявляют интерес к защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро, об этом сообщает TEAMtalk.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

По информации источника, аргентинский футболист готов покинуть лондонский клуб.

Утверждается, что 27-летний игрок желает продолжить карьеру в команде, регулярно выступающей в Лиге чемпионов. Подчёркивается, что покупка Ромеро может обойтись заинтересованным клубам в 80-90 млн евро.

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.