Завершились два матча 1/8 финала Кубка Франции.

«Ницца» одержала победу над «Монпелье» со счетом 3:2.

На 3-й минуте игрок хозяев Коджо Оппонг оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

В составе гостей гол записал на свой счет Александр Менди на 69-й минуте.

У «Ниццы» голами отметились Том Луше на 72-й минуте, Антуан Менди на 89-й и Софьян Диоп на 90+7-й минуте.

В параллельном матче «Тулуза» одолела «Амьен» со счетом 1:0.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Янн Гбоу на 39-й минуте.

По итогам встреч «Ницца» и «Тулуза» прошли в 1/4 финала Кубка Франции. «Монпелье» и «Амьен» завершили свое выступление на турнире.