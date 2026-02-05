Экс-футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о возможном переходе хавбека «Краснодара» Данилы Козлова в ЦСКА.

Данила Козлов globallookpress.com

«Козлов — молодой игрок с российским паспортом. Безусловно, это талантливый футболист, которому нужно много работать над собой. В конце прошлого года я был на стажировке у Мурада Мусаева и видел, что Данила умеет. Но работы ещё очень много. Козлову нужно реализовывать свой потенциал. Не знаю всех нюансов его перехода в ЦСКА, как его видит тренер, но это хорошее приобретение на перспективу.

Вряд ли "Краснодар" просто так отпустил бы Козлова, учитывая особенно ужесточение лимита на легионеров. Возможно, на то есть какие-то причины. А для самого Козлова это отличный вызов — из "Краснодара", где он играл практически только в кубковых матчах, перейти в большую команду. Было бы очень обычно поехать в клуб из второй восьмёрки РПЛ из-за недостатка игрового времени в топ-клубе, но Козлов едет в ЦСКА. Хороший вариант и определённый вызов», — цитирует Таранова «Чемпионат».

За текущий сезон в Российской Премьер-Лиге 21-летний Данила Козлов сыграл 10 матчей, но не отметился результативными действиями. В Кубке России он также принял участие в восьми встречах, забив пять голов и отдав четыре голевые передачи.