Осенью прошлого года Хамес стал свободным агентом после ухода из мексиканского «Леона» и с тех пор находится без работы. Мечтой полузащитника является выступление на ЧМ-2026 за сборную Колумбия, но для этого нужна игровая практика.

Ранее Родригес играл за «Энвигадо», «Банфилд», «Порту», «Монако», «Реал», «Бавария», «Эвертон», «Аль-Райян», «Олимпиакос», «Сан-Паулу» и «Райо Вальекано».

По данным издания The Athletic, 34-летний игрок ведет успешные переговоры с «Миннесотой Юнайтед» , которая станет 13-м в клубом в карьере игрока.

Знаменитый колумбийский полузащитник Хамес Родригес готов попробовать свои силы в американской МЛС.

