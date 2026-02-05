Знаменитый колумбийский полузащитник Хамес Родригес готов попробовать свои силы в американской МЛС.
По данным издания The Athletic, 34-летний игрок ведет успешные переговоры с «Миннесотой Юнайтед», которая станет 13-м в клубом в карьере игрока.
Ранее Родригес играл за «Энвигадо», «Банфилд», «Порту», «Монако», «Реал», «Бавария», «Эвертон», «Аль-Райян», «Олимпиакос», «Сан-Паулу» и «Райо Вальекано».
Осенью прошлого года Хамес стал свободным агентом после ухода из мексиканского «Леона» и с тех пор находится без работы. Мечтой полузащитника является выступление на ЧМ-2026 за сборную Колумбия, но для этого нужна игровая практика.