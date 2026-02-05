АПЛ назвала имена тренеров, претендующих на звание лучшего тренера месяца.

Майкл Кэррик globallookpress.com

В январе этого года на награду претендуют:

Майкл Кэррик из «Манчестер Юнайтед» — провел два матча, одержал две победы, разница мячей +3;

Лиэм Росеньор из «Челси» — сыграл три матча, выиграл все три, разница мячей +5;

Шон Дайч из «Ноттингем Форест» — провел четыре матча, одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, разница мячей +1;

Андони Ираола из «Борнмута» — сыграл пять матчей, одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, разница мячей +3.