В матче 21-го тура саудовской Про-Лиги лидер «Аль-Хиляль» сыграет в гостях у «Аль-Охдуда». Встреча состоится 5 февраля в 20:30 мск.

«Аль-Хиляль» хоть и лидирует, однако положение гостей шаткое. «Аль-Наср» всего в одном пункте, «Аль-Ахли» отстает на 3 очка. Команде нужна победа, чтобы сохранить первое место.

В последних трех турах «Аль-Хиляль» играл вничью. Сегодня у команды хорошие шансы на победу, так как сыграет она с одним из аутсайдеров, у которого 13 поражений в 19 матчах турнира.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.

Котировки букмекеров: 14.0 на победу «Аль-Охдуда», 7.60 на ничью, 1.17 на победу «Аль-Хиляля».

