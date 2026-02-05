В матче 21-го тура саудовской Про-Лиги лидер «Аль-Хиляль» сыграет в гостях у «Аль-Охдуда». Встреча состоится 5 февраля в 20:30 мск.
«Аль-Хиляль» хоть и лидирует, однако положение гостей шаткое. «Аль-Наср» всего в одном пункте, «Аль-Ахли» отстает на 3 очка. Команде нужна победа, чтобы сохранить первое место.
В последних трех турах «Аль-Хиляль» играл вничью. Сегодня у команды хорошие шансы на победу, так как сыграет она с одним из аутсайдеров, у которого 13 поражений в 19 матчах турнира.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 14.0 на победу «Аль-Охдуда», 7.60 на ничью, 1.17 на победу «Аль-Хиляля».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.