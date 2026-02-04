Бывший наставник «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран сообщил о текущих переговорах с турецкими клубами.

Сергей Юран globallookpress.com

Осенью 2025 года тренер покинул «Серикспор», выступающий во втором по силе дивизионе Турции, где работал с июля по октябрь.

«Пока все в процессе, после следующего тура появится какая-то конкретика. Пока находимся в стадии переговоров. Это один клуб из Суперлиги, он находится возле зоны вылета в таблице. Второй клуб борется за восьмерку. Следующий тур пройдет, должна быть конкретика», — приводит слова Юрана ТАСС.