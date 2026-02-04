Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп поделился своими впечатлениями о новом игроке команды, аргентинском форварде Лусиано Гонду.

Лусиано Гонду globallookpress.com

«Лусиано — очень упорный и техничный футболист, отлично играет головой и быстро перемещается по полю. Он умеет делать все на поле. Очень надеюсь, что он избежит травм и будет успешно выступать за ЦСКА», — сказал Тороп «Чемпионату».

Лусиано Гонду перешел в ЦСКА из «Зенита» в зимнее трансферное окно. В своем дебютном матче за армейцев он забил гол в товарищеской игре против «Динамо» из Самарканда, которая завершилась со счетом 3:4.