Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, который сейчас играет в «Жироне» на правах аренды, получил травму подколенного сухожилия в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Овьедо», завершившегося со счетом 0:1.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

В пятницу тер Штегену будет проведена операция на повреждённое сухожилие. После хирургического вмешательства станет ясно, как долго он не сможет выступать за команду. Об этом сообщил официальный аккаунт «Жироны» в социальной сети X.

По предварительным данным, восстановление немецкого голкипера может занять около двух месяцев. Тер Штеген присоединился к «Жироне» 21 января. До травмы он успел сыграть два матча — против «Хетафе» (1:1) и «Овьедо» (0:1).