Полузащитник «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии Рубен Невеш подписал новый контракт с клубом. Об этом информирует официальный сайт «Аль-Хиляля». Соглашение с 28-летним португальцем действует до 2029 года.

Рубен Невеш globallookpress.com

Рубен успешно выступал за команду, помогая ей завоевать пять трофеев: Кубок Короля, чемпионат Саудовской Аравии, два Суперкубка Саудовской Аравии и Кубок сезона Эр-Рияда.

Кроме того, Рубен был важным игроком в успешном выступлении «Аль-Хиляля» на клубном чемпионате мира ФИФА в 2025 году, где команда дошла до четвертьфинала.