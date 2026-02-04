Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился впечатлениями о матче 1/4 финала Кубка Испании против «Альбасете», который завершился победой каталонцев со счётом 2:1.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Мы в основном контролировали ход игры, но "Альбасете" показал себя достойно в этом турнире. Они доставили нам немало проблем. Надеюсь, они успешно выступят в чемпионате. Мы заслуженно победили, и теперь нам нужно сосредоточиться на подготовке к полуфиналу. Впереди у нас ещё одна важная игра на следующей неделе», — цитирует Лапорту Sport.es.

В матче голы за каталонцев забили Ламин Ямаль и Рональд Араухо. В прошлом раунде Кубка «Альбасете» одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 3:2.