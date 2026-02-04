В матче 23-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде разгромил «Болонью» со счетом 3:0.
Счет был открыт на 20-й минуте усилиями Рубена Лофтуса-Чика. На 39-й минуте Кристофер Нкунку смог удвоить преимущество миланцев, а на 48-й минуте Адриен Рабьо довел счет до разгромного.
Результат матча
БолоньяБолонья0:3МиланМилан
0:1 Рубен Лофтус-Чик 20' 0:2 Кристофер Нкунку 39' пен. 0:3 Адриен Рабьо 48'
Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа, Торбьёрн Хеггем, Николо Казале, Хуан Миранда (Хараламбос Ликояннис 78'), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер (Никола Моро 65'), Риккардо Орсолини (Федерико Бернардески 54'), Йенс Одгор, Джонатан Роу (Николо Камбьяги 78'), Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга 54')
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Закари Атекаме (Самуэле Риччи 68'), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Кристофер Нкунку (Ардон Ясари 72'), Рубен Лофтус-Чик (Фикайо Томори 68'), Адриен Рабьо, Лука Модрич (Никлас Фуллкруг 72'), Юссуф Фофана, Маттео Габбиа
Жёлтые карточки: Федерико Равалья 51' (Болонья), Ремо Фройлер 58' (Болонья), Льюис Фергюсон 65' (Болонья)
По итогам этого матча «Милан» смог набрать 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 5 баллов, «Болонья» с 30 пунктами идет десятой.