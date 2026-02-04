В матче 23-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде разгромил «Болонью» со счетом 3:0.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Счет был открыт на 20-й минуте усилиями Рубена Лофтуса-Чика. На 39-й минуте Кристофер Нкунку смог удвоить преимущество миланцев, а на 48-й минуте Адриен Рабьо довел счет до разгромного.

Результат матча Болонья Болонья 0:3 Милан Милан 0:1 Рубен Лофтус-Чик 20' 0:2 Кристофер Нкунку 39' пен. 0:3 Адриен Рабьо 48' Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа, Торбьёрн Хеггем, Николо Казале, Хуан Миранда ( Хараламбос Ликояннис 78' ), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер ( Никола Моро 65' ), Риккардо Орсолини ( Федерико Бернардески 54' ), Йенс Одгор, Джонатан Роу ( Николо Камбьяги 78' ), Сантьяго Кастро ( Тёйс Даллинга 54' ) Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги, Закари Атекаме ( Самуэле Риччи 68' ), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Кристофер Нкунку ( Ардон Ясари 72' ), Рубен Лофтус-Чик ( Фикайо Томори 68' ), Адриен Рабьо, Лука Модрич ( Никлас Фуллкруг 72' ), Юссуф Фофана, Маттео Габбиа Жёлтые карточки: Федерико Равалья 51' (Болонья), Ремо Фройлер 58' (Болонья), Льюис Фергюсон 65' (Болонья)

Статистика матча 2 Удары в створ 5 8 Удары мимо 2 59 Владение мячом 41 5 Угловые удары 0 13 Фолы 8

По итогам этого матча «Милан» смог набрать 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 5 баллов, «Болонья» с 30 пунктами идет десятой.