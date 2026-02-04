Наставник «Арсенала» Микель Артета подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Челси» (1:0, 4:2 по сумме двух поединков).

Микель Артета globallookpress.com

«Ну, мы, конечно, были готовы к победе. Мы знали, что нам придётся провести много игр в рамках этого противостояния. Особенно потому, что с самого начала они изменили тактику и играли по-другому. Я знал, что за 45 минут, в зависимости от контекста игры, они могут так играть, как три дня назад. Или за 60, за 70. Нам нужно было быть очень гибкими и умными, используя скамейку запасных и внося необходимые корректировки.

Правда, мы практически ничего не допустили, создали всего, думаю, три или четыре момента. Два отличных момента перед голом, разница была невелика, потому что это действительно хорошая команда. Они очень хорошо борются, у них отличный тренер, но в итоге мы довели дело до конца», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.