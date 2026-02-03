Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что сумма наказания полузащитнику Венделу за опоздание на сбор получилась приличной даже для него.

«Венделу нисколько не придется набирать форму, он в хорошем состоянии. Вопрос опоздания — это не первый раз. Эта новость набила всем оскомину. Вот такой он человек, сам по себе. При этом он игрок, который любит футбол, фанат своего дела. Для "Зенита" тоже в плюс его несвоевременный приезд: поможет клубу в дополнительном финансировании. Сумма штрафа даже для Вендела серьезная», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

15 января стало известно со слов Семака, что бразильский хавбек не прибыл вовремя в расположение «Зенита» и только через 8 дней он приступил к полноценным тренировкам с командой.