Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что сумма наказания полузащитнику Венделу за опоздание на сбор получилась приличной даже для него.

Вендел
Вендел globallookpress.com

«Венделу нисколько не придется набирать форму, он в хорошем состоянии.  Вопрос опоздания — это не первый раз.  Эта новость набила всем оскомину.  Вот такой он человек, сам по себе.  При этом он игрок, который любит футбол, фанат своего дела.  Для "Зенита" тоже в плюс его несвоевременный приезд: поможет клубу в дополнительном финансировании.  Сумма штрафа даже для Вендела серьезная», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

15 января стало известно со слов Семака, что бразильский хавбек не прибыл вовремя в расположение «Зенита» и только через 8 дней он приступил к полноценным тренировкам с командой.