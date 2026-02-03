Полузащитник «Динамо» Рубенс высказался о работе на предсезонных сборах команды под руководством Ролана Гусева.

«Постепенно привыкаем к требованиям нового тренерского штаба, стараемся адаптироваться как можно скорее. Думаю, у нас еще достаточно времени. Еще ни одна команда не близка к стопроцентной готовности, "Динамо" не исключение. Нужно продолжать работать», — цитирует Рубенса «Матч ТВ».

Гусев в декабре стал главным тренером «Динамо» на постоянной основе. «Бело-голубые» по итогам первой части сезона занимают 10-е место в РПЛ, набрав 21 балл за 18 встреч.