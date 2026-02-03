Новоиспеченный капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, какие теперь перед ним задачи стоят в новой роли.

Антон Митрюшкин globallookpress.com

«Конечно, это вести команду за собой. Нужно понимать, в какой момент напихать, а в какой — подбодрить. Очень ответственная роль. Ты должен контролировать ситуацию не только на поле, но и за его пределами. Потому что футбол — это результат, но есть и ещё какие-то вещи, которые нужно регулировать», — сказал Митрюшкин в интервью пресс-службе «Локомотива».

Прежним капитаном железнодорожников был Дмитрий Баринов, который зимой перебрался в ЦСКА. После первой части сезона «Локомотив» идет третьим в таблице РПЛ с 37 очками.