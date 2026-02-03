Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о судействе матчей с участием «Реала» в текущем сезоне.

«Я смотрел матч "Реал" — "Райо Вальекано". Не знаю, откуда взялись эти девять или 10 минут добавленного времени. В нескольких моментах было видно, что футболисты "Реала" привыкли симулировать в штрафной, делая вид, что их коснулись. Это должно было привести к карточке. "Райо" находился в очень невыгодном положении», — приводит слова Лапорты AS.

Напомним, что «Барселона» на данный момент лидирует в турнирной таблице Примеры и на одно очко опережают второй «Реал».