Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о матче против «Динамо» (2:1) на Зимнем Кубке РПЛ.

Михаил Кержаков
Михаил Кержаков globallookpress.com

«Для первого матча и по такой погоде в принципе получилось неплохо.

Самым главным было обойтись без травм, что, собственно, и удалось сделать.  И это не может не радовать.  Еще очень важным было наметить игровые цели для команды и постараться их реализовать, где‑то заново сыграться.  Тем более, у нас есть новички.  А счет — дело второстепенное.

Потасовка?  Если честно, не люблю, когда такие ситуации возникают.  Можно было просто разойтись, но видел, что начинается толкотня на пустом месте.  Не вижу в этом никакого смысла», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

В следующей встрече «Зенит» сыграет с «Краснодаром», а «Динамо» — с ЦСКА.  Обе они пройдут 6 февраля.