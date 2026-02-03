Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о матче против «Динамо» (2:1) на Зимнем Кубке РПЛ.

Михаил Кержаков globallookpress.com

«Для первого матча и по такой погоде в принципе получилось неплохо.

Самым главным было обойтись без травм, что, собственно, и удалось сделать. И это не может не радовать. Еще очень важным было наметить игровые цели для команды и постараться их реализовать, где‑то заново сыграться. Тем более, у нас есть новички. А счет — дело второстепенное.

Потасовка? Если честно, не люблю, когда такие ситуации возникают. Можно было просто разойтись, но видел, что начинается толкотня на пустом месте. Не вижу в этом никакого смысла», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

В следующей встрече «Зенит» сыграет с «Краснодаром», а «Динамо» — с ЦСКА. Обе они пройдут 6 февраля.