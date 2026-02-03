«Зенит» и «Црвена Звезда» достигли договорённости о возвращении защитника Страхини Эраковича в сербский клуб на правах аренды.

Страхиня Эракович globallookpress.com

Как сообщает Mozzart Sport, соглашение рассчитано на шесть месяцев. При этом летом у «Црвены Звезды» будет возможность выкупить 25-летнего футболиста за 3,5 млн евро — окончательное решение по этому вопросу должно быть принято до 31 августа.

В случае дальнейшей продажи игрока «Зенит» получит 50% от суммы трансфера.

Если белградский клуб воспользуется опцией выкупа, с Эраковичем будет заключён контракт сроком на четыре года.

Напомним, защитник перебрался в «Зенит» из «Црвены Звезды» летом 2023 года, сумма трансфера тогда составила 8 млн евро.