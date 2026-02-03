Турецкий журналист Эндер Бильгин рассказал о деталях возможного перехода нападающего Джона Дурана в петербургский «Зенит». Инсайдом он поделился в подкасте A Spor.

Джон Дуран globallookpress.com

«Джон Дюран согласовал переход в "Зенит", всё решено. Футболист покинул Стамбул и продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. За оставшуюся часть сезона игрок заработает € 4 млн, которые выплатит "Зенит". Остальную часть его зарплаты возьмёт на себя "Аль-Наср", такие вот расклады», — заявил Бильгин.

Нынешний сезон Дуран начинал в «Фенербахче», где выступает на правах аренды. В чемпионате Турции нападающий провёл 10 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.