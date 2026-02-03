Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Не знаю, какая зарплата у Соболева, но складывается впечатление, что ему все равно, играет он или нет. Он все равно получает хорошую зарплату.

В этом и проблема всех российских футболистов. У нас нет бонусной системы, и люди получают деньги независимо от того, как играют и сколько времени проводят на поле», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол. Ру».

«Авангард» с 75 очками вернулся на второе место в Восточной конференции, «Драконы» с 47 баллами по-прежнему девятые в турнирной таблице Запада.