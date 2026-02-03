Полузащитник «Динамо» Бителло поделился мнением, что нужно улучшить команде после поражения от «Зенита» (1:2) в матче 1-го тура Зимнего кубка РПЛ.
«Самое важное — понять, когда и как нужно прессинговать. Иногда мы садимся низко, а у соперника есть много времени, чтобы отдавать передачи. Мы много бегаем без мяча. Мы понимаем важность стандартов, они могут решать любые матчи. Нужно посмотреть видео пропущенных мячей, понять нюансы и продолжать тренироваться», — цитирует Бителло «Матч ТВ».
«Динамо» сыграет против ЦСКА в рамках 2-го тура соревнований 6 февраля.