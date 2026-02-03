«Альбасете» примет «Барселону» в четвертьфинальном матче Кубка Испании. Команды встретятся 3 февраля на стадионе «Карлос Бельмонте». Начало игры в 23:00 мск.
«Альбасете» уже не раз доказал, что готов идти до конца в этом турнире. Команда показала отличные результаты. Чего стоит ее победа в прошлом раунде над мадридским «Реалом» (3:2). Хозяева побеждают четвертый матч подряд и находятся в отличной форме, чтобы навязать борьбу «Барселоне».
Каталонцам не стоит недооценивать соперника. В матче с «Расингом» им было не очень то и легко, хоть подопечные Ханси Флика и одержали победу (2:0). На данный момент гости идут на серии из четырех побед. Но во встрече с таким мотивированным соперником для пятой придется сильно постараться.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 14.0 на победу «Альбасете», 7.80 на ничью, 1.21 на победу «Барселоны», 8.00 и 1.08 на проход команд в полуфинал.
- Прогноз ИИ: крупная победа «Барселоны» со счетом 4:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.