3 февраля в четвертьфинале Кубка Испании по футболу сыграют «Альбасете» и «Барселона». Начало встречи — 23:00 мск.

«Альбасете»

Турнирное положение: «Альбасете» уже прошел четыре стадии Кубка Испании, в которых обыграл «Леганес» (2:1), «Сан-Фернандо» (3:0) и «Сельту» (2:2) по пенальти и «Реал» (3:2).

Команда по итогам 24-х туров Ла Лиги 2 занимает 12-ю строчку с отставанием в пять очков от зоны плей-офф за попадание в элиту, а также с отрывом в восемь баллов от зоны вылета (19-22-я позиции).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура Ла Лиги 2 клуб на своей арене одержал победу над «Сарагосой» (2:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах одолел «Вальядолид» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Седеньо, Пепе, Мармоль, Ихинио и Хон Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Альбасете» не проиграл при четырех победах в последних из них и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев выйти в полуфинал, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, если учесть явное преимущество соперника в классе.

Хефте — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с четырьмя голами.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона», в отличие от соперника, прошла только две стадии Кубка Испании текущего сезона, в которых обыграла «Гвадалахару» (2:0) и «Расинг» (2:0).

Команда после 22-х туров Ла Лиги занимает первую строчку с отрывом в один балл от второго в таблице «Реала», а также в 10 очков от третьего «Атлетико».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства каталонский клуб на чужом поле одержал победу над «Эльче» (3:1).

Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив также был на высоте, когда теперь в домашних стенах с результатом 4:1 разгромил «Копенгаген» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Кристенсен, Гави и Педри, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 16-ти предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла 15 раз при лишь одном поражении.

Это говорит об отличных шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Четыре гола команды в Кубке Испании текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Альбесете» не проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Альбасете» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Барселоны» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.19. Ничья — в 7.10, победа «Альбасете» — в 14.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.25.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в четырех из шести последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Барселоны».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00