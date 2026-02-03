Матч обещает стать противостоянием формы и класса. «Альбасете» будет опираться на эмоциональный подъём, плотную оборону и стандарты, тогда как «Барселона» с первых минут постарается забрать мяч и запереть соперника на его половине поля. Кубковый характер встречи и недавние сенсации в исполнении хозяев добавляют интриги, однако разница в качестве игры, глубине состава и объёме создаваемых моментов делает каталонцев явным фаворитом. Ключевым фактором станет реализация: если «Барселона» будет столь же расточительна, как в ряде недавних матчей, «Альбасете» получит шанс удержаться в игре

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева!

До матча

22:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 В Альбасете переменная облачность, +5 градусов.

22:40 Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания); Ассистент: Антонио Мартинес Морено (Испания); Ассистент: Адриан Диас (Испания); Резервный: Хуан Манрике (Испания).

22:30 Матч пройдёт на стадионе «Карлос Бельмонте» (Альбасете, Испания), вместимостью 17 524 зрителей.

Стартовые составы команд

Альбасете: Рауль Лисоайн, Лоренцо Агуадо, Хави Морено, Карлос Нева, Дани Бернабеу, Хави Вильяр, Капи, Але Мелендес, Антонио Пачеко Руиз, Агус Медина, Антонио Пуэртас.

Барселона: Жоан Гарсия, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Херард Мартин, Рональд Араухо, Дани Ольмо, Марк Берналь, Ламин Ямаль, Френки де Йонг, Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд.

Альбасете

«Альбасете» подходит к матчу Кубка Испании в статусе главного открытий текущего розыгрыша турнира. Ещё месяц назад команда Альберто Гонсалеса находилась в зоне борьбы за выживание в Сегунде, однако серия успешных матчей кардинально изменила ситуацию. После драматичной победы над «Реалом» (3:2) в 1/8 финала Кубка Испании кастильцы выдали три победы подряд в чемпионате и поднялись на 12-е место с 33 очками после 24 туров. Общая серия без поражений достигла пяти матчей во всех турнирах. Кубковый путь «Альбасете» выглядит особенно впечатляюще: победы над «Сан Фернандо» (3:0), «Леганесом» (2:1), «Сельтой» (по пенальти) и мадридским «Реалом» стали следствием не только самоотдачи, но и эффективной реализации моментов. В текущем розыгрыше Кубка команда забивает в среднем более двух голов за матч.

Барселона

«Барселона» приезжает в Альбасете в отличной форме, но с противоречивыми цифрами реализации. Каталонцы выиграли 15 из 16 последних матчей во всех турнирах, уступив лишь «Реалу Сосьедад» (1:2), и уверенно лидируют в Ла Лиге. В январе команда Ханси Флика в среднем забивала по 3,1 мяча за игру, выиграла Суперкубок Испании и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, избежав дополнительной нагрузки. При этом эффективность атаки не всегда соответствует объёму создаваемых моментов. В матче с «Реалом Сосьедад» при 3,92 xG был забит лишь один гол, а в игре с «Эльче» каталонцы создали фантастические 7,11 xG — третий показатель в топ-5 лигах за последние пять лет — но ограничились тремя забитыми мячами. Тем не менее постоянное давление и контроль мяча позволяют «Барселоне» стабильно добиваться результата.

Личные встречи

Команды провели между собой 14 официальных матчей, все — в рамках Ла Лиги. «Барселона» одержала 9 побед, «Альбасете» — лишь одну, ещё 4 встречи завершились вничью. Единственный успех кастильцев датирован сезоном 1994/95, когда победный гол Ненада Бьелицы принёс минимальную победу 1:0. Средняя результативность в очных матчах также подчёркивает разницу в классе: «Альбасете» — 0,79 гола за игру, «Барселона» — 2,29. В Кубке Испании соперники встречаются впервые.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80.