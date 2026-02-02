Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву поделился впечатлениями от выступления сборной Камеруна на Кубке африканских наций.

Кристофер Ву globallookpress.com

«Кубок Африки стал отличным опытом. Сборная Камеруна провела отличный турнир. К сожалению, мы проиграли Марокко в четвертьфинале, но это хороший фундамент на будущее», — приводит слова Ву официальный сайт клуба.

Футболист принял участие в двух матчах национальной команды на турнире. Ву сыграл в поединке третьего тура группового этапа против сборной Мозамбика (2:1), а также в матче 1/8 финала с ЮАР (2:1).

Победителем Кубка африканских наций стала сборная Сенегала, которая в финале в дополнительное время одолела Марокко со счётом 1:0.