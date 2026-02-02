Первый тайм выглядел как приговор — «Манчестер Сити» как по рельсам создавал моменты, «Тоттенхэм» не успевал и ушёл на перерыв под свист собственного стадиона. Но во втором тайме команда Томаса Франка ожила, стала жёстче идти в стыки, пошла в прессинг по всему полю — и вытащила 2:2 благодаря двум голам Доминика Соланке, второй из которых оказался тем самым хайлайтом, который гарантированно войдёт во все нарезки. Для «Сити» эта ничья — очередной укол по чемпионским амбициям. Отрыв от «Арсенала» вырос до шести очков, а привычка сыпаться после перерыва уже не выглядит случайностью.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 2:2 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Райан Шерки 11' 0:2 Энтойн Семеньо 44' 1:2 Доминик Соланке 53' 2:2 Доминик Соланке 70' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро ( Папе Сарр 46' ), Раду Дрэгушин, Дестини Удоджи, Жоау Палинья, Арчи Грей, Конор Галлахер, Ив Биссума ( Матис Тель 68' ), Ксави Симонс, Рандаль Коло Муани ( Вильсон Одобер 68' ), Доминик Соланке Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури ( Николас Гонсалес 70' ), Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва ( Филип Фоден 88' ), Родриго Эрнандес ( Омар Мармуш 90' ), Эрлинг Холанд, Энтойн Семеньо, Райан Шерки ( Тейьяни Рейндерс 69' ), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Ив Биссума 11', Ксави Симонс 38', Доминик Соланке 48' — Абдукодир Хусанов 21', Родриго Эрнандес 45+3', Николас Гонсалес 90+8'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 1 Удары мимо 8 39 Владение мячом 61 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 15 Фолы 12

Всё началось с того, что «Тоттенхэм» выглядел командой, которую выдернули на игру из лазарета прямо в бутсах. У Франка — одиннадцать травмированных, Дрэгушин впервые в старте за 371 день, крайние защитники буквально закончились, на правом фланге пришлось использовать Арчи Грэя, а в тройке сзади рядом с Ромеро и Драгушином оказался опорник Жоау Пальинья. Это был тот случай, когда схема 3-4-2-1 выглядела как компромисс из того, что осталось.

«Сити» это почувствовал с первых минут. Почти сразу стало видно, что Дрэгушин без игрового тонуса, он потерял дистанцию в борьбе с Эрлингом Холанном, позволил развернуться, и атака гостей завершилась ударом Антуана Семеньо — Викарио спас, но тревожный сигнал прозвенел громко. Дальше включилась машина Гвардиолы: отбор Бернарду Силвы, быстрое продвижение через Холанна, смена темпа — и к 11-й минуте Райан Шерки сделал 1:0. Лёгкое движение плечом, шаг, ещё — и низом в дальний, с рикошетом от Дрэгушина.

Райан Шерки globallookpress.com

После этого «Тоттенхэм» будто бы выдохся. Важнее даже не счёт, а то, как «Сити» доводил любое владение до остроты. Хозяева почти не могли дотронуться до мяча, а когда Викарио пытался разыгрывать низом, стадион реагировал нервно — ироничные аплодисменты за «нормальный пас» в середине тайма стали одним из символов этой половины. А у «Сити» всё было слишком комфортно. Холанн мог забивать, Шерки почти оформил второй, а оборона «шпор» выглядела линией, которую в любой момент можно разрезать передачей в коридор.

В моменте со вторым голом «Сити» не то, чтобы выдумал какую-то великую комбинацию, просто «Тоттенхэм» не успел за скоростью решений. Дрэгушин выбил мяч прямо в Родри, тот — в Силву, а дальше Семеньо получил пространство и пробил мимо Викарио. И да, «Тоттенхэм» снова ушёл в раздевалку под свист. Не яростный, не истеричный, скорее усталый, в лондонском воздухе было больше апатии, чем злости.

Антуан Семеньо празднует гол globallookpress.com

Переворот Франка и прессинг после перерыва

Самое важное произошло в перерыве, и вряд ли Томас Франк ограничился фразой «собрались», потому что изменился подход лондонцев к игре. Ромеро не вышел на второй тайм, вместо него появился Пап Сарр, а «Тоттенхэм» ушёл от тройки сзади к более понятной структуре 4-4-2, стараясь зеркалить «Сити» и играть персонально, без лишних зон между линиями. Это был риск, но иного способа оживить матч у хозяев не оставалось.

Параллельно сильно прибавил Хави Симонс. В первом тайме он был почти единственным, кто пытался что-то придумать, пусть даже одиночными рывками и ударами отчаяния. Во втором он стал тем, кто начинал атаки, тянул мяч, заставлял «Сити» отступать на шаг и лишал гостей привычного ощущения контроля. И как только «Тоттенхэм» добавил агрессии, выяснилось неприятное для «Сити» — эта команда слишком часто «ломается» именно после перерыва.

Раду Дрэгушин globallookpress.com

Сначала «шпоры» обозначили, что тренировочный режим первого тайма пора выключать, когда Удоджи заставил Доннарумму сделать серьёзный сейв в ближей девятке. Стадион ожил и почувствовал, что «Сити» можно продавить. А дальше случился момент, который и запустил камбек.

Дубль Соланке с хайлайтом сезона

Первый гол «Тоттенхэма» получился спорным, но в таких матчах важнее не юридическая чистота, а импульс. Соланке принял передачу от Симонса, продавил защитника, попытался развернуться и пробить. Марк Гехи, догоняя, сунул ногу в отбор — и в этом стыке мяч оказался в воротах. По картинке легко было считывать претензию «Сити», Соланке будто бы «прошёлся» по ноге защитника, и это похоже на фол. Но гол засчитали. Гвардиола вскипел, позже получил жёлтую. В этот момент стало ясно, что «Сити» потихоньку теряет хладнокровие.

Первый гол Соланке globallookpress.com

Дальше начался тот самый отрезок матча, ради которого и приходят на футбол. «Тоттенхэм» начал накатывать волнами, Симонс дирижировал, Соланке цеплялся за каждый мяч, а у «Сити» всё чаще не находилось ответа после потери. В первом тайме они забирали подборы, читали отскоки, закрывали зоны — во втором вдруг начали проигрывать дуэли, не успевать на вторые мячи и позволять хозяевам разгонять переходы.

И вот — 2:2, гол сезона. Конор Галлахер выиграл мяч и подал, а Соланке сделал то, что вообще-то выглядит невозможным. Ударил по мячу пяткой через себя, фактически подкинув его в ворота. Мяч перелетел Доннарумму после блестящего «скорпиона», и стадион взорвался так, будто «Тоттенхэм» не сравнял счёт, а уже выиграл матч.

Гол Соланке ударом «скорпиона» globallookpress.com

Любопытная деталь: на 75-й минуте болельщики планировали акцию с уходом со стадиона, но к этому времени игра была максимально огненной — и никто никуда не пошёл. «Тоттенхэм» впервые за долгое время дал публике повод не протестовать, а переживать за игру.

Ничья для «Сити» ощущается как поражения

После 2:2 игра не успокоилась. У «Сити» тоже были моменты, выходил Рейндерс, дважды было близко, Холанн пытался найти пространство, но общая динамика осталась неприятной для гостей, они больше не контролировали темп матча. И об этом можно говорить, как о тенденции. Гвардиола переживает не первую ситуацию, когда команда выглядит цельной до перерыва, а затем теряет устойчивость. В итоге — четвёртая ничья в шести матчах АПЛ, минус семь очков с начала года и минус шесть от «Арсенала». В чемпионской гонке это не смертельно, но столько потерянных очков точно аукнутся весной.

Для «Тоттенхэма» эта ничья звучит почти как победа, потому что контекст слишком тяжёлый. Травмирован почти весь состав, нервная атмосфера, свист в перерыве, 0:2 против соперника, который умеет задушить. Франк спас матч вполне конкретным игровым решением, перестроением и смелостью пойти в персональный прессинг. Работали бы такие ходы у лондонцев почаще — и не пришлось бы говорить о проваленном сезоне в январе.