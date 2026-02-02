Вратарь «Жироны» Марк-Андре тер Стеген снова получил травму колена, сообщает Cadena SER.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

По данным источника, после игры с «Овьедо» (0:1), которую немецкий голкипер отстоял полностью, у него было диагностировано повреждение подколенного сухожилия и ему придется восстанавливаться теперь не менее двух месяцев.

В зимнее трансферное окно «Жирона» арендовала тер Стегена у «Барселоны» до конца сезона, и он сыграл всего 2 матча. Сейчас в клубе рассматривает возможность разрыва этого соглашения из-за травмы.