Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение, что зимой «Зенит» сможет купить нового форварда.

Евгений Ловчев globallookpress.com

Ранее сине-бело-голубые расстались с Матео Кассьеррой и Лусиано.

«Мы видим и знаем, что "Зенит" так просто ничего не делает. Наверняка они ведут переговоры, дело времени только и всего. Уверен, что у них обязательно появится нападающий. Они не останутся с одним Александром Соболевым», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

«Зенит» 3 февраля сыграет с московским «Динамо» в рамках WINLINE Зимнего кубка РПЛ. Встреча в Абу‑Даби начнется в 15:00 (мск).