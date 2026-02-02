В матче 20-го тура чемпионата Португалии «Каса Пиа» примет «Порту». Команды встретятся на стадионе «Рио Майор» 2 февраля в 23:45 мск.
«Каса Пиа» имеет 15 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда борется за выживание и может подняться из зоны плей-офф, но для этого ей нужно побеждать. Однако у хозяев с победами туго. У них только 3 виктории за 19 матчей.
Для «Порту» такой соперник очень удобен. Благодаря сегодняшней победе клуб упрочнит свое лидерство в таблице. Сейчас «драконы» имеют 55 очков, а в случае успеха смогут оторваться от «Спортинга» на 7 очков. За 19 матчей гости имеют 18 побед и одну ничью при 40 забитых и 4 пропущенных мячах. Судьба «Каса Пии» предрешена?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 12.0 на победу «Каса Пии», 5.60 на ничью, 1.26 на победу «Порту».
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.