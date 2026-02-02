В матче 20-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» примет «Аль-Ахли». Команды сыграют в Рияде на «Кингдом Арене».

«Аль-Хиляль» на данный момент является лидером турнира с 46 очками на счету. В его активе 14 побед, 4 ничьи и ни одного поражения. «Аль-Ахли» замыкает тройку лидеров с 43 баллами, поэтому в случае победы клуб сравняется с соперником по очкам и даже может стать лидером.

«Аль-Хиляль» сыграл вничью в последних двух турах, разойдясь миром с «Аль-Кадисией» и «Аль-Риядом». У «Аль-Ахли» лучшая форма на данный момент. Команда выиграла 8 матчей подряд.

В прошлый раз между командами была ничья 2:2. До этого «Аль-Ахли» одержал две победы подряд. Огорчат ли сегодня гости своего соперника?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 4.33.

Котировки букмекеров: 2.01 на победу «Аль-Хиляля», 3.65 на ничью, 3.50 на победу «Аль-Ахли».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.