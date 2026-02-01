«Реал Мадрид» возвращается к Примере после болезненного поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов, которое выбило команду из топ-8 и отправило её в 1/16 финала. Теперь для команды Альваро Арбелоа матч с «Райо Вальекано» — возможность быстро перезагрузиться и удержаться в чемпионской гонке, где любая осечка на фоне давления «Барселоны» может оказаться критичной. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

15:35 Стартовые составы команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хёйсен, Камавинга, Арда Гюлер, Чуамени, Мастантуоно, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

«Райо Вальекано»: Баталья, Андрей, Пеп Чаваррия, Пате Сисс, Иси, Ахомаш, Гумбау, Альваро, Де Фрутос, Лежён, Н. Менди.

15:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Исидро Диас Де Мера; ассистенты — Диего Сантаурсулa, Рубен Кампо; четвёртый арбитр — Гонсало Гонсалес; VAR — Давид Гальвес; AVAR — Валентин Писарро.

«Реал Мадрид»

«Реал» подходит к туру вторым в таблице, всего в одном очке от лидера, в Ла Лиге картина куда стабильнее, чем в Европе. Пять побед подряд над «Алавесом», «Севильей», «Бетисом», «Леванте» и «Вильярреалом» подтверждают, что внутренний ритм команда не потеряла. Именно эта серия позволяет мадридцам оставаться в титульной гонке, несмотря на еврокубковые колебания.

Поражение от «Бенфики» стало тревожным сигналом, но и напоминанием о глубине состава. Арбелоа, по всей видимости, пойдёт на точечную ротацию, Родриго готов вернуться в старт, возможны перестановки в центре поля, однако ось команды — Беллингем, Мбаппе и Винисиус — останется неизменной. В Ла Лиге «Реал» по-прежнему действует агрессивно, с акцентом на темп и индивидуальное качество в финальной трети.

Дополнительным фактором остаётся история противостояния. «Реал» выиграл 33 из 47 матчей с «Райо», забив 119 мячей, но при этом лишь две победы в семи последних встречах — статистика, которая не позволяет относиться к дерби снисходительно. На «Сантьяго Бернабеу» мадридцы традиционно доминируют, но последние ничьи показывают, что комфортной прогулки ждать не стоит.

«Райо Вальекано»

«Райо» приезжает в Мадрид в сложном турнирном положении. Команда Иньиго Переса идёт шестнадцатой, всего в одном очке от зоны вылета, и любая новая потеря может резко обострить ситуацию. Поражение от «Осасуны» в прошлом туре лишь усилило тревожный фон вокруг клуба, который после яркого прошлого сезона заметно сбавил.

Гостевые матчи остаются главной проблемой «Райо». Семь поражений в одиннадцати выездах и всего девять забитых мячей — статистика, объясняющая, почему команда всё чаще вынуждена играть от обороны и ждать редких шансов в переходных фазах. При этом «Райо» умеет навязывать неудобный ритм, четыре из пяти последних очных встреч с «Реалом» завершались вничью.

Отдельной интригой остаётся психологический фактор. «Райо» не выигрывал на «Бернабеу» с января 1996 года, но серия недавних ничьих даёт основания верить, что команда способна снова усложнить жизнь фавориту.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.