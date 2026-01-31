1 февраля в матче 22-го тура испанской Примеры сыграют «Реал» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 16:00 мск.
«Реал»
Турнирное положение: «Сливочные» продолжают ожесточенную борьбу с «Барселоной» за лидерство в Примере. После 21-го тура «Реал» отстает от «сине-гранатовых» на 1 балл.
Стоит отметить, что «сливочные» делят 1-е место в лиге с «Атлетико» по пропущенным голам. «Реал» только 17 раз вынимал мяч из своих ворот за 21 матч.
Последние матчи: В прошлом поединке мадридская команда уступила «Бенфике» со счетом 2:4 в Лиге чемпионов, а до этого всухую обыграла «Вильярреал» (2:0) в Примере.
У «Реала» продолжается победная серия в Примере, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда сумела забить 13 голов при 2-х пропущенных.
Не сыграют: Александер-Арнольд, Эдер Милитао, Менди и Рюдигер (у всех — травмы).
Состояние команды: В последнее время у «Реала» слишком много событий. Сменился главный тренер, поражение в Суперкубке Испании, а также команда болезненно уступила «Бенфике» в последнем туре общего этапа ЛЧ.
Стоит отметить, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. За 20 встреч форвард забил 21 гол при 4-х голевых передачах.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: Команда ведет борьбу за выживание в Примере. После 21-го тура «Райо Вальекано» занимает 16-е место в таблице с 22 очками в активе, опережая зону вылета лишь на 1 балл.
В гостях команда выступает не лучшим образом, занимая по этому показателю 13-е место в лиге. «Райо Вальекано» сумел набрать 10 очков из 33-х возможных на чужом поле.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Осасуне» со счетом 1:3, пропустив решающие голы в концовке матча. До этого «Райо Вальекано» проиграл «Сельте» (0:3).
У команды продолжается серия поражений во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Райо Вальекано» также уступил «Алавесу» (0:2) и вылетел из Кубка Испании.
Не сыграют: Мендес и Мумин (у всех — травмы).
Состояние команды: «Райо Вальекано» рискует опуститься до самого дна турнирной таблицы, если продолжит активно терять очки. Команда опережает зону вылета на считанные очки.
В последних 5-и очных встречах «Райо Вальекано» 4 раза сыграл вничью с мадридским «Реалом». Получится ли навязать борьбу «сливочным» и на сей раз? На чужом поле это будет сделать очень непросто...
Статистика для ставок
- «Реал» побеждает в последних 5-и встречах в Примере, пропустив за этот отрезок всего 2 гола
- У «Райо Вальекано» 3 поражения подряд во всех турнирах
- В последних 5-и очных встречах команды 4 раза сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.90, а победа «Райо Вальекано» — в 11.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.60 соответственно.
Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют активно в 1-м тайме.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.00.
Прогноз: «Реал» способен забить много голов в предстоящем матче. Команда захочет реабилитироваться за поражение в прошлом матче.
Ставка: Индивидуальный тотал «Реала» 2.5 больше 1.93.