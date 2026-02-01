В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Лион» в родных стенах победил «Лилль» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ной Нарти на 37-й минуте.
Результат матча
ЛионЛион1:0ЛилльЛилль
1:0 Ноа Нарти 37'
Лион: Доминик Грейф, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Рубен Клюйверт, Абнер Винисиус (Ханс Хатебур 90'), Ноа Нарти, Таннер Тессманн, Павел Шульц (Remi Himbert 82'), Эндрик (Адам Карабец 90'), Афонсу Морейра
Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Калвин Вердонк 78'), Айсса Манди, Натан Нгой, Тьяго Сантос (Сориба Диауне 85'), Хакон-Арнар Харальдссон, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Матиас Фернандес, Фелиш Коррея (Оливье Жиру 69'), Ngal'ayel Mukau (Мариус Брохольм 69')
Жёлтые карточки: Эйнсли Мэйтленд-Найлс 90' — Айсса Манди 42', Натан Нгой 46', Ngal'ayel Mukau 61', Матиас Фернандес 85'
«Лион» набрал 39 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лилль» (32) — пятый.