«Лион» набрал 39 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лилль» (32) — пятый.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ной Нарти на 37-й минуте.

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Лион» в родных стенах победил «Лилль» со счетом 1:0.

2.45

Прогнозы•Сегодня 22:45 «Страсбург» — ПСЖ. Прогноз и ставка ПСЖ испытает проблемы на поле «Страсбурга»?

Футбол•Вчера 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Футбол•Вчера 12:34 «Реал» накажет «Бенфику» и Моуринью, а «Галатасарай» остановит «Ювентус»: порция дерзких прогнозов на стыковые матчи ЛЧ

Футбол•Вчера 00:47 «Ланс» — «Гавр»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•30/01/2026 19:32 От идеального «Арсенала» до кошмара Конте: победители и неудачники общего этапа Лиги чемпионов

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:36 Тот самый Моуринью: чудо в ЛЧ, конфликтный сезон и нервная «Бенфика»

Футбол•Сегодня 08:06 Моуринью рекомендует: «Зенит» присмотрел замену Кассьерре в «Фенербахче»

Футбол•30/01/2026 19:55 Терпение по-мерсисайдски: почему «Ливерпуль» не собирается увольнять Арне Слота

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Футбол•30/01/2026 17:21 Рекордсмен Мбаппе, дирижер Витинья и железный Тимбер: сборная общего этапа Лиги чемпионов

Выбор читателей

Футбол•26/01/2026 10:32 Развеял сомнения. Киву укрепил лидерские позиции «Интера» в Серии А

Теннис•Вчера 22:17 Столкновение эпох: сможет ли Алькарас взломать «непобедимый» код Джоковича в финале Australian Open?

Футбол•29/01/2026 19:28 Алексей Андронов: В «Реале» по-прежнему нет намека на стабильность

Футбол•28/01/2026 19:00 Заговор, которого нет: почему истерики Гвардиолы больше никого не вводят в заблуждение

Футбол•28/01/2026 14:33 Верный солдат Моуринью: как Арбелоа перенял методы «Особенного»

Самое интересное

Игры•02/01/2026 12:22 FC 26: лучшие фулбеки под любой бюджет в «Режиме карьеры»

Футбол•01/01/2026 18:35 Утраченное наследие: куда пропали немецкие топ-форварды и почему Вольтемаде — главная надежда Бундестим на ЧМ-2026

Футбол•31/12/2025 15:39 Месси, Роналду, Мбаппе, Холанн или Кейн: кто стал лучшим бомбардиром 2025 года?

Футбол•31/12/2025 08:15 На кофейной гуще. Отставка Семака, трансфер Батракова, Дзюба в сборной и ещё 7 предсказаний на 2026 год