В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Лион» в родных стенах победил «Лилль» со счетом 1:0.

globallookpress.com

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ной Нарти на 37-й минуте.

1:0 Ноа Нарти 37'
Лион:  Доминик Грейф,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Клинтон Мата,  Мусса Ньякат,  Рубен Клюйверт,  Абнер Винисиус (Ханс Хатебур 90'),  Ноа Нарти,  Таннер Тессманн,  Павел Шульц (Remi Himbert 82'),  Эндрик (Адам Карабец 90'),  Афонсу Морейра
Лилль:  Берке Озер,  Ромен Перро (Калвин Вердонк 78'),  Айсса Манди,  Натан Нгой,  Тьяго Сантос (Сориба Диауне 85'),  Хакон-Арнар Харальдссон,  Айюб Буадди,  Бенжамен Андре,  Матиас Фернандес,  Фелиш Коррея (Оливье Жиру 69'),  Ngal'ayel Mukau (Мариус Брохольм 69')
Жёлтые карточки:  Эйнсли Мэйтленд-Найлс 90'  —  Айсса Манди 42',  Натан Нгой 46',  Ngal'ayel Mukau 61',  Матиас Фернандес 85'

«Лион» набрал 39 очков и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лилль» (32) — пятый.