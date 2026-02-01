Форвард саудовского «Аль-Наср» Джон Дуран всерьез рассматривает переход в «Зенит», информирует главное французское спортивное издание L'Equipe.

Джон Дуран globallookpress.com

22-летний колумбиец провел первую часть сезона в турецком «Фенербахче», но хочет покинуть клуб.

Ранее к Дурану проявлял интерес французский «Лилль» и ряд клубов Серии А, но все эти варианты в итоге сорвались, а «Зенит» стал основным.

В январе 2025 года колумбиец перебрался в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» за 77 млн евро, но уже летом отправился в аренду в «Фенербахче». Там Дуран сыграл 21 матч, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Сейчас нападающий оценивается на Transfermarkt в 32 млн евро.