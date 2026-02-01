Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о переходе Владислава Сауся из «Балтики» в стан «красно-белых».

Владислав Саусь globallookpress.com

«Если мы посмотрим на трансфер Сауся в "Спартак" с точки зрения лимита и того, как он выступал в начале сезона, было очень интересно. Сейчас, читая мнение других ребят, что на его позиции есть ещё два российских игрока, Хлусевич и Денисов, посмотрим. Иногда прогресс может быть очевиден. Одно дело — быть лидером в "Балтике" у Талалаева, когда есть мотивация. Другое — прийти к какому-то непонятному испанцу в команду, где ты точно не лидер и должен ещё многое доказывать.

Если приходишь в "Спартак", у тебя практически нет права на ошибку. Два-три раза ошибся — и ты уже зачехлённый. Надо смотреть, сможет ли Саусь влиться в команду. Не самый очевидный трансфер, а деньги, которые за него заплатили, для "Балтики" — хорошо, для "Спартака" — всё как обычно, переплата», — сказал Червиченко Чемпионату.

В нынешнем сезоне Саусь провел за «Балтику» 17 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.