В матче 20-го тура чемпионата Германии «Боруссия» на своем победила «Хайденхайм» со счетом 3:2.

Серу Гирасси globallookpress.com

В составе победителей дублем отметился Серу Гирасси, который также не забил пенальти. Еще один гол в активе Вальдемара Антона. В составе гостей два точных удара на счету Джулиана Нойхауса.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 3:2 Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 1:0 Вальдемар Антон 44' 1:1 Юлиан Нийус 45+4' 1:2 Юлиан Нийус 48' 2:2 Серу Гирасси 68' пен. 3:2 Серу Гирасси 69' Боруссия Д: Грегор Кобель, Филиппо Мане ( Никлас Зюле 46' ), Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Ян Коуту ( Карни Чуквуэмека 58' ), Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча, Карим Адейеми ( Фабиу Силва 68' ), Джоб Беллингем ( Максимилиан Байер 58' ), Юлиан Брандт, Серу Гирасси Хайденхайм: Диант Рамай, Омар Траоре ( Сэрлорд Конте 80' ), Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Марнон Буш, Никлас Дорш, Юлиан Нийус ( Ян Шёппнер 70' ), Матиас Хонсак ( Арийон Ибрахимович 46' ), Марвин Пирингер ( Штефан Шиммер 80' ), Эрен Динкчи ( Миккель Кауфманн 80' ), Hennes Behrens Жёлтые карточки: Вальдемар Антон 49' — Матиас Хонсак 40', Юлиан Нийус 64'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 7 Удары мимо 3 67 Владение мячом 33 11 Угловые удары 2 0 Офсайды 6 9 Фолы 11

«Боруссия» благодаря победе набрала 45 очков и закрепилась на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» с 13 баллами остался последним.