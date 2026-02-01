В матче 20-го тура чемпионата Германии «Боруссия» на своем победила «Хайденхайм» со счетом 3:2.
В составе победителей дублем отметился Серу Гирасси, который также не забил пенальти. Еще один гол в активе Вальдемара Антона. В составе гостей два точных удара на счету Джулиана Нойхауса.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд3:2ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
1:0 Вальдемар Антон 44' 1:1 Юлиан Нийус 45+4' 1:2 Юлиан Нийус 48' 2:2 Серу Гирасси 68' пен. 3:2 Серу Гирасси 69'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Филиппо Мане (Никлас Зюле 46'), Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Ян Коуту (Карни Чуквуэмека 58'), Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча, Карим Адейеми (Фабиу Силва 68'), Джоб Беллингем (Максимилиан Байер 58'), Юлиан Брандт, Серу Гирасси
Хайденхайм: Диант Рамай, Омар Траоре (Сэрлорд Конте 80'), Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Марнон Буш, Никлас Дорш, Юлиан Нийус (Ян Шёппнер 70'), Матиас Хонсак (Арийон Ибрахимович 46'), Марвин Пирингер (Штефан Шиммер 80'), Эрен Динкчи (Миккель Кауфманн 80'), Hennes Behrens
Жёлтые карточки: Вальдемар Антон 49' — Матиас Хонсак 40', Юлиан Нийус 64'
«Боруссия» благодаря победе набрала 45 очков и закрепилась на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» с 13 баллами остался последним.